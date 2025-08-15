PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: però, Jashari! “Pirlo il mio modello”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Intesa raggiunta col PSG per Kolo Muani. Ferragosto si parte: Coppa Italia, Premier, Liga e Ligue 1. L'Inter vuole Koné e offre 40 milioni. Il contratto del Torino per Asllani. Però, Jashari! "Pirlo il mio modello". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

