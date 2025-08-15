Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: però, Jashari! "Pirlo il mio modello"
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Intesa raggiunta col PSG per Kolo Muani. Ferragosto si parte: Coppa Italia, Premier, Liga e Ligue 1. L'Inter vuole Koné e offre 40 milioni. Il contratto del Torino per Asllani. Però, Jashari! "Pirlo il mio modello". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
