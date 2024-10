Prima pagina Tuttosport: “Juventus, così ti butti via: 2-2 contro il Parma”

Si tratta del quarto pareggio in casa per la Juve, il sesto in dieci partite disputate in questo campionato. Per Motta "troppi errori tecnici" e squadra che "deve migliorare negli ultimi metri, impedendo agli avversari di ripartire". Anche perché le altre non si fermano: Atalanta-Monza 2-0 (gol di Lazar Samardzic e Davide Zappacosta), con gli orobici che superano la 'Vecchia Signora' al terzo posto in classifica.