Prima pagina Tuttosport: “Theo, pace con Fonseca. Rientra per il Milan”

In alto, sotto la testata, la presentazione di Udinese-Torino, 'lunch match' domenicale delle ore 12:30 al 'Bluenergy Stadium'. Per Paolo Vanoli, allenatore dei granata, ci sono in palio punti pesantissimi nella lotta per la salvezza. Per l'occasione, rilancerà Che Adams in attacco con Yann Karamoh. E, dal calciomercato di gennaio, aspetta - per l'attacco - proprio un ex dei friulani, il portoghese Beto, oggi all'Everton.