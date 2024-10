Prima pagina Tuttosport: “Inter-Juventus, 4-4 da urlo: mamma il turco!”

A fine match, questi i commenti. Motta: "Potevamo vincere". Inzaghi: "Dovevano prenderne 8". Ognuno, chiaramente, la vede come vuole. Chi, invece, vede nero è Ivan Jurić, allenatore della Roma, il quale rischia di non arrivare al confronto con la sua ex squadra, il Torino, in programma giovedì 31 ottobre alle ore 20:45.