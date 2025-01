Prima pagina Tuttosport: “Dai guai riemerge il Milan”

Bella Juve, ma è un altro pareggio, il 13° in 20 partite di campionato per la 'Vecchia Signora'. Che, intanto, piazza il colpo di calciomercato per l'attacco: dal PSG, infatti, arriva in prestito secco il centravanti Randal Kolo Muani. Nell'altro recupero del 19° turno, al 'Sinigaglia' di Como, vittoria in rimonta (1-2) per il Milan di Sérgio Conceição.