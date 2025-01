Prima pagina Tuttosport: “Milan, appello a Como”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 14 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta Atalanta-Juventus, recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera, alle ore 20:45, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Riflettori puntati, per l'occasione, sull'ex Teun Koopmeiners.