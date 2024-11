Prima pagina Tuttosport: “La Juventus e Weah attirano David”

I tifosi del Torino si mobilitano: prima di Torino-Monza, della prossima domenica 24 novembre, alle ore 15:00, saranno in marcia per contestare la proprietà e per auspicare in una vendita della società. Emerge un retroscena che parla di un duro sfogo dell'allenatore Paolo Vanoli nello spogliatoio dell'Allianz Stadium dopo la sconfitta nel derby contro la Juve.