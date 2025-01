Prima pagina Tuttosport: “Inter-Milan, Conceicao scalda Leao”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse della Juventus in questa sessione invernale di calciomercato. I bianconeri puntano con insistenza Joshua Zirkzee (Manchester United) per l'attacco e si muovono anche per Randal Kolo Muani (PSG), ma non in cambio di Dušan Vlahović.