Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 29 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del nuovo corso della Juventus da quando Damien Comolli è il direttore generale del club. Ora, calciatori e agenti non dettano più la linea: la società punta a riprendersi il potere, con intransigenza, anche a muso duro, per il bene della Juve.