Prima pagina Tuttosport: Napoli e Milan aprono il campionato

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 23 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato. Juventus, 10 affari in 10 giorni. Napoli e Milan aprono il campionato: atmosfera subito rovente. Conte, c'è da stare... Allegri! Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
