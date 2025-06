Prima pagina Tuttosport: “Modric, patto con il Diavolo”

Vertice fiume, ieri, a Torino, tra il Presidente granata Urbano Cairo, il direttore sportivo Davide Vagnati e Marco Baroni: sarà lui il nuovo allenatore del Toro, in sostituzione di Paolo Vanoli. All'Inter, invece, sono in pressing sul Como per liberare Cesc Fàbregas, deputato a rimpiazzare Simone Inzaghi. I lariani fanno però muro. Alternativa per i nerazzurri è Patrick Vieira.