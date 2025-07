Dopo aver chiuso per Zakaria Aboukhlal con il Tolosa, il Torino adesso pensa ai due prossimi colpi per il tecnico Marco Baroni. Si punta ai fantasisti Eljif Elmas (RB Lipsia), già in granata negli ultimi sei mesi e Gaetano Oristanio (Venezia). Per concludere, il 3-0 con cui il Como ha battuto l'Ajax in amichevole e uno speciale sugli 80 anni dell'allenatore rumeno Mircea Lucescu, visto in Serie A alla guida di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter.