Prima pagina Tuttosport: “Milan, tutto su Jashari. Tare cerca un Giroud”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 25 giugno 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 25 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo tra la Juventus e Jonathan David, attaccante canadese che si svincola dal Lille. C'è, però, il nodo commissioni da risolvere. Intanto, Timothy Weah, segnalato in uscita (Nottingham Forest) prende tempo sulla sua decisione finale.