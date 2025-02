Prima pagina Tuttosport: “Milan, Tomori agli ‘Spurs’ paga Giménez”

Per la difesa, si complica Kevin Danso (RC Lens), ancora in ballo António Silva (Benfica) e Lloyd Kelly (Newcastle). Può restare, però, Andrea Cambiaso: il Manchester City non si è fatto sentire. Dopo Eljif Elmas, il Torino piazza un altro colpo con Cesare Casadei. Il centrocampista italiano arriva dal Chelsea in granata per 15 milioni di euro più il 20% dell'eventuale, futura rivendita.