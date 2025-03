Prima pagina Tuttosport: “Milan, tifosi in rivolta. DS, Tare in pole”

L'Inter di Simone Inzaghi, tra ansie e infortuni, intanto, sarà in campo domani, alle ore 18:45, al 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda) per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025 contro il Feyenoord. Out Federico Dimarco, potrebbe giocare Alessandro Bastoni come quinto a sinistra per tenere il 3-5-2.