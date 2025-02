Prima pagina Tuttosport: “Milan, Theo chiede scusa. Ma non basterà”

Anche Milan e Atalanta hanno salutato la Champions in questi giorni, per mano rispettivamente del Feyenoord e del Bruges. In casa rossonera, Theo Hernández ha chiesto scusa ai compagni per l'espulsione che ha cambiato il match di martedì sera a 'San Siro', ma non basterà: il club aspetta offerte, vuole venderlo a fine stagione. Alla 'Dea', invece, polemica e rottura tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e l'attaccante nigeriano Ademola Lookman.