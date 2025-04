Prima pagina Tuttosport: “Milan-Orsolini, prima ti batto poi ti compro”

Mentre, all'estero, l'arbitro del 'Clásico' Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re, denuncia pressioni dalla Capitale iberica, scendiamo di categoria in Italia per vedere cos'altro accade. La Sampdoria perde (0-1) in casa della Carrarese e si avvicina sempre di più ai playout per evitare la retrocessione in Serie C. Promosso in Serie B, invece, il Padova dopo 6 anni.