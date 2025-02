Prima pagina Tuttosport: “Milan, orgoglio Ibra e … Santi Giménez”

Per il prossimo turno di campionato c'è in programma Torino-Milan e, nelle fila dei granata, tornerà titolare Samuele Ricci, che farà coppia in mediana, con tutta probabilità, con Cesare Casadei. Partita importante per Ricci, che giocherà contro quel Diavolo che tanto lo vuole per la prossima stagione. Il Milan, intanto, oggi alle ore 18:45 sarà impegnato a 'San Siro' contro il Feyenoord per il ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025.