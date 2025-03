Prima pagina Tuttosport: “Milan, Napoli e Fiorentina su Casadei del Toro”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 13 marzo 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 13 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro allenatore della Juventus. Difficile che sia ancora Thiago Motta. Sale la candidatura di Roberto Mancini, visto che su Gian Piero Gasperini - in uscita dall'Atalanta - si starebbe muovendo concretamente la Roma.