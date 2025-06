Prima pagina Tuttosport: “Milan-Modric si scalda. Via Maignan, c’è Vanja”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i saluti di Simone Inzaghi all'Inter. Va in Arabia Saudita, all'Al-Hilal, dopo quattro anni in nerazzurro. Il suo posto in panchina potrebbe essere preso da Cesc Fàbregas che, dal Como, potrebbe portare con lui anche l'argentino Nico Paz.