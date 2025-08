Prima pagina Tuttosport: “Milan, goleada show. C’è da stare Allegri”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 1° agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Pantaleo Corvino. Il dirigente del Lecce fu il primo a portare in Italia il centrocampista danese Morten Hjulmand, attualmente allo Sporting Lisbona e obiettivo della Juventus per il calciomercato estivo. Alternativa, per i bianconeri, è Matt O'Riley del Brighton.