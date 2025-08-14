Prima pagina Tuttosport: Milan, Hojlund aspettano via libera da Manchester

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: gol e fischi per Vlahovic. Il PSG e Chevalier all'inferno e ritorno. Leoni va al Liverpool! 35 milioni per il Parma. Il Milan e Hojlund aspettano il via libera oggi da Manchester. Bierhoff: "Maldini deve essere l'uomo Nazionale per aiutare Gattuso". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
