Prima pagina Tuttosport: Milan, Hojlund aspettano via libera da Manchester

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: gol e fischi per Vlahovic. Il PSG e Chevalier all'inferno e ritorno. Leoni va al Liverpool! 35 milioni per il Parma. Il Milan e Hojlund aspettano il via libera oggi da Manchester. Bierhoff: "Maldini deve essere l'uomo Nazionale per aiutare Gattuso". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.