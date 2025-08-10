Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: "Milan, Allegri aspetta Hojlund"

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 10 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 10 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus, deciso a non firmare per il quarto posto a fine stagione. Nel pomeriggio, ore 17:30, in casa del Borussia Dortmund, test in vista dell'inizio del campionato.

In alto, sotto la testata, il commento alla sconfitta (0-3) del Torino sul campo del Valencia: allarme in casa dei granata di Marco Baroni. La Roma vince, 1-0, in casa dell'Everton con una magia di Matías Soulé, ma Gian Piero Gasperini ha chiesto a gran voce un'altra punta dal mercato.

Pareggio, 1-1, tra Leeds e Milan con Massimiliano Allegri che, adesso, dopo aver ritrovato il gol di Santiago Giménez, punta un altro bomber: Rasmus Højlund. Bell'esordio di Simon Sohm con la Fiorentina, super Kevin De Bruyne in Napoli-Girona e quattro schiaffi presi dall'Atalanta di Ivan Jurić contro il Colonia.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 10 agosto 2025

