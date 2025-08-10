Prima pagina Tuttosport: “Milan, Allegri aspetta Hojlund”

In alto, sotto la testata, il commento alla sconfitta (0-3) del Torino sul campo del Valencia: allarme in casa dei granata di Marco Baroni. La Roma vince, 1-0, in casa dell'Everton con una magia di Matías Soulé, ma Gian Piero Gasperini ha chiesto a gran voce un'altra punta dal mercato.
Pareggio, 1-1, tra Leeds e Milan con Massimiliano Allegri che, adesso, dopo aver ritrovato il gol di Santiago Giménez, punta un altro bomber: Rasmus Højlund. Bell'esordio di Simon Sohm con la Fiorentina, super Kevin De Bruyne in Napoli-Girona e quattro schiaffi presi dall'Atalanta di Ivan Jurić contro il Colonia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA