Prima pagina Tuttosport: “Leao, l’infortunio spegne la gioia”

L'Inter cede Nicola Zalewski all'Atalanta per 17 milioni di euro e ottiene, così, capitali freschi per l'acquisizione di Ademola Lookman proprio dalla 'Dea'. Il Milan, nel primo turno della Coppa Italia 2025-2026, batte per 2-0 il Bari a 'San Siro' grazie ai gol di Rafael Leão e Christian Pulisic.
Poi, però, perde l'attaccante portoghese per infortunio. Nella coppa nazionale, stasera, toccherà al Torino ospitare il Modena alle ore 21:15. L'allenatore Marco Baroni schiererà Che Adams e Giovanni Simeone subito, poi Duván Zapata nella ripresa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA