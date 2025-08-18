Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Leao, l’infortunio spegne la gioia”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Leao, l’infortunio spegne la gioia”

Prima pagina Tuttosport: 'Leao, l'infortunio spegne la gioia'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 18 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 18 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'idea di mercato della Juventus: prelevare Edon Zhegrova dal Lille come esterno offensivo. Potrebbe essere il sostituto di Nico González, per cui non c'è ancora l'accordo con l'Atlético Madrid. Ore decisive per il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG e per la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest.

LEGGI ANCHE

L'Inter cede Nicola Zalewski all'Atalanta per 17 milioni di euro e ottiene, così, capitali freschi per l'acquisizione di Ademola Lookman proprio dalla 'Dea'. Il Milan, nel primo turno della Coppa Italia 2025-2026, batte per 2-0 il Bari a 'San Siro' grazie ai gol di Rafael Leão e Christian Pulisic.

Poi, però, perde l'attaccante portoghese per infortunio. Nella coppa nazionale, stasera, toccherà al Torino ospitare il Modena alle ore 21:15. L'allenatore Marco Baroni schiererà Che Adams e Giovanni Simeone subito, poi Duván Zapata nella ripresa.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 18 agosto 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

 

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA