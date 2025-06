Prima pagina Tuttosport: “Leao, assalto Bayern. Il Milan: 100 milioni”

Il Torino accoglie Marco Baroni, mentre Stefano Pioli - ora all'Al-Nassr - spinge per tornare alla Fiorentina. Corsa a due per la panchina dell'Atalanta: la vincerà Ivan Jurić o Thiago Motta? Schiaffo, intanto, dal Como all'Inter per Cesc Fàbregas: i lariani non liberano il tecnico spagnolo, così i nerazzurri alla fine ripiegano sull'ex Cristian Chivu.