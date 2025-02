Prima pagina Tuttosport: “Kolo Muani tra Juventus-Inter e futuro”

A proposito di Juventus e Inter. Il quotidiano torinese ha spiegato come il fondo Oaktree, proprietario del club nerazzurro, stia sostanzialmente ricopiando la Juventus per i suoi piani futuri, dando priorità per il rilancio del club alla costruzione del nuovo stadio ed alla costituzione della squadra Under 23. Si parla, poi, del Torino di Paolo Vanoli che, questa sera, alle ore 20:45, sarà di scena in casa del Bologna per l'anticipo del venerdì della 25^ giornata della Serie A 2024-2025.