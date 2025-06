Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 8 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle manovre della Juventus per il rinnovo del contratto di Kenan Yıldız. La 'Vecchia Signora' vuole blindare il gioiello turco perché, su di lui, iniziano le manovre dell'Arsenal. Caos, intanto, sulla panchina della Nazionale Italiana: può andare via dopo Italia-Moldova il Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Pronto, al suo posto, Claudio Ranieri.