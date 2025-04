Prima pagina Tuttosport: “Juventus quarta: tanti guai e zero scuse”

'Tuttosport' oggi in edicola parla della Juventus di Igor Tudor. Dopo i pareggi in Udinese-Bologna 0-0 e Lazio-Parma 2-2, i bianconeri sono ufficialmente quarti in classifica da soli in Serie A. L'obiettivo è puntare alla qualificazione in Champions League a tutti i costi. Senza nessun alibi. Anche se Kenan Yıldız rischia tre giornate di squalifica per l'espulsione rimediata contro il Monza e se Lloyd Kelly è andato k.o. per un infortunio muscolare.