Settimana calda anche per il Torino, che vuole Gaetano Oristanio e Cyril Ngonge: i due giocatori smaniano dalla voglia di vestire la maglia granata. Sì del Napoli alla cessione di Victor Osimhen al Galatasaray per 75 milioni di euro. Ora gli azzurri andranno all'assalto di Darwin Núñez. Oltre 65 milioni di euro, invece, all'Atalanta per la cessione di Mateo Retegui all'Al-Qadsiah. Al Mondiale per Club, 4-0 del PSG al Real Madrid e francesi in finale contro il Chelsea.