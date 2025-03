Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Motta a tempo. Gasp va in pole”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Thiago Motta, allenatore della Juventus. Ma non si sa per quanto ancora. Qualora, infatti, domenica pomeriggio dovesse andare male la trasferta in campionato a Firenze, la società - già non molto sicura del progetto con lui per la prossima stagione - potrebbe cambiare subito.