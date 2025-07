Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Modesto DT. Ngonge vuole il Torino”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 12 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ricorda come Damien Comolli, direttore generale della Juventus, abbia scelto François Modesto, ex Monza, come nuovo direttore tecnico della 'Vecchia Signora'. Lo ha voluto l'allenatore Igor Tudor. Oggi vertice con l'agente di Dušan Vlahović per affrontare il tema della risoluzione del contratto.