Prima pagina Tuttosport: “Juventus-Inter 1-0, godono tifosi e giocatori”

Decide un gol di Francissco Conceição , giunto al termine di un'entusiasmante percussione di Randal Kolo Muani . Bianconeri quarti in classifica, nerazzurri sempre secondi, ma ora a - 2 dal Napoli di Antonio Conte . Un gol su calcio di punizione di un ex juventino, Matías Soulé , fa volare la Roma , che vince ( 0-1 ) al 'Tardini' contro il Parma . Terzo successo esterno di fila in campionato per i giallorossi di Claudio Ranieri .

Al 'Franchi' di Firenze, invece, Fiorentina-Como finisce 0-2. Lariani scatenati e in gol con Assane Diao nel primo tempo e Nico Paz nella ripresa. Chiosa, poi, con un'intervista in esclusiva a Robert Jarni, ex terzino sinistro, in Italia, per Bari, Torino e Juve per quattro stagioni, dal 1991 al 1995. Nell'occasione, parla del suo connazionale, il fantasista croato Nikola Vlašić, punto di forza dei granata di Paolo Vanoli.