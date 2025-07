Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 6 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, spiega che, per un attacco da 100 gol, alla Juventus serviranno almeno due colpi dalla sessione estiva di calciomercato. Con Kenan Yıldız, Francisco Conceição e Teun Koopmeiners, da affiancare a Randal Kolo Muani e Jonathan David, serve gente come Victor Osimhen (Napoli) e Jadon Sancho (Manchester United).