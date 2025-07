Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 25 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Questo perché Douglas Luiz non si è presentato in ritiro con i bianconeri e perché è andato a buon fine lo scambio con il Porto. Ufficialità, infatti, per Alberto Costa con i 'Dragões' e per João Mário con la 'Vecchia Signora'.