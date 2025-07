Prima pagina Tuttosport: “Juve, da Mbangula e Weah i soldi per Sancho”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando degli incroci di calciomercato per la Juventus, in entrata e in uscita. Via Samuel Mbangula e Timothy Weah, rispettivamente al Werder Brema e all'Olympique Marsiglia per 13 e 15 milioni di euro: ecco le risorse per affondare per il colpo Jadon Sancho dal Manchester United.