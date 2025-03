Prima pagina Tuttosport: “Juventus, cosa spinge Mancini”

Chiosa con il commento alle prestazioni delle squadre italiane in Europa League e Conference League. Avanti Lazio (1-1 interno contro il Viktoria Plzeň dopo la vittoria dell'andata, 2-1, in Repubblica Ceca) e Fiorentina (3-1 in casa contro il Panathinaikos a ribaltare la sconfitta per 3-2 dell'andata in Grecia). Fuori la Roma. Subito in dieci per l'espulsione di Mats Hummels, crolla 3-1 al 'San Mamés' contro l'Athletic Bilbao.