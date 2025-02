Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Champions per soldi e per amore”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 10 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina apre parlando della Juventus di Thiago Motta, attesa dalla partita di andata dei playoff di Champions League, domani sera alle ore 21:00, in casa contro il PSV Eindhoven. Passare il turno vorrebbe dire intascare 11 milioni di euro, contribuendo, così, a dare più vigore ad un bilancio che - dopo sei anni - dovrebbe tornare in attivo.