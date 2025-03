Prima pagina Tuttosport: “Juventus-Atalanta 0-4: Motta, basta così!”

La 'Dea', così, rilancia le proprie ambizioni di Scudetto , rimanendo incollata alle due battistrada. Mentre la Juve, oltre a veder sfumare il sogno tricolore nel modo peggiore possibile, ora vede a rischio anche il quarto posto in classifica. Per il quotidiano torinese, la battuta d'arresto così pesante potrebbe anche costare la panchina a Motta.

Dietro l'Inter (61 punti) e prima dell'Atalanta (58), c'è il Napoli di Antonio Conte, che, nel pomeriggio di ieri, al 'Maradona', aveva superato per 2-1 la Fiorentina. Azzurri sulle spalle di 'Big Rom': per Romelu Lukaku, infatti, gol (è arrivato a quota 10 in campionato) e assist per Giacomo Raspadori.