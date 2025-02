Prima pagina Tuttosport: “Juve, Adeyemi è Con … te”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 5 febbraio 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 5 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' apre con la Juventus e il retroscena relativo a Karem Adeyemi, che sarebbe dovuto andare al Napoli e invece ha riallacciato i rapporti con i bianconeri in vista dell'estate. Spazio però anche al Torino, che non è intervenuto come avrebbe dovuto, pur facendo qualche acquisto. Si parla anche del successo del Bologna con l'Atalanta, delle parole di Santiago Gimenez al Milan e della Fiorentina.