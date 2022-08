Prima pagina Tuttosport: “Juve-Kostic, volano assist!”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'arrivo di Filip Kostić alla Juventus. I bianconeri, inoltre, sarebbero molto vicini a chiudere per Memphis Depay del Barcellona. Sotto la testata, colpaccio del Torino che acquista Vlasic dal West Ham ed pronto a tesserare anche Miranchuk. In basso i movimenti in entrata del Napoli, molto vicino a chiudere per Simeone. Infine il calcio estero, con il Real Madrid che questa sera sfiderà l'Eintracht Francoforte in finale di Supercoppa Europea e l'Atletico Madrid che potrebbe salutare Morata: sullo spagnolo c'è lo United. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).