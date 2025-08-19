Prima pagina Tuttosport: “Juve, ciao Douglas Luiz. Kolo Muani, via libera”

Sirene arabe per Manuel Locatelli mentre, in bianconero, è pronto a sbarcare nuovamente Randal Kolo Muani dal PSG . Il Napoli incassa il pesante infortunio che terrà Romelu Lukaku lontano dal campo di gioco per mesi: gli azzurri, dunque, necessitano di un altro attaccante e ora pensano a Breel Embolo ( Monaco ).

Atalanta e Inter continuano a parlare di affari: sfumato Ademola Lookman, mandato a Bergamo l'esterno Nicola Zalewski, ora è il brasiliano Éderson che potrebbe approdare a Milano nell'ambito delle trattative tra i due club nerazzurri. L'Inter, però, pensa anche a Kim Min-Jae (Bayern Monaco) e Jakub Kiwior (Arsenal) per la difesa.