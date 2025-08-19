Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Juve, ciao Douglas Luiz. Kolo Muani, via libera”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 19 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 19 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il calciomercato - in entrata e in uscita - della Juventus. C'è Douglas Luiz vicino al Nottingham Forest per oltre 30 milioni di euro e Nico González che, dietro precisa richiesta di Gian Piero Gasperini, potrebbe passare alla Roma.

Sirene arabe per Manuel Locatelli mentre, in bianconero, è pronto a sbarcare nuovamente Randal Kolo Muani dal PSG. Il Napoli incassa il pesante infortunio che terrà Romelu Lukaku lontano dal campo di gioco per mesi: gli azzurri, dunque, necessitano di un altro attaccante e ora pensano a Breel Embolo (Monaco).

Atalanta e Inter continuano a parlare di affari: sfumato Ademola Lookman, mandato a Bergamo l'esterno Nicola Zalewski, ora è il brasiliano Éderson che potrebbe approdare a Milano nell'ambito delle trattative tra i due club nerazzurri. L'Inter, però, pensa anche a Kim Min-Jae (Bayern Monaco) e Jakub Kiwior (Arsenal) per la difesa.

In Coppa Italia, 1-0 del Torino sul Modena firmato da Nikola Vlašić: a settembre, nel secondo turno della coppa nazionale, sarà sfida al Pisa.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 19 agosto 2025

