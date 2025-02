Prima pagina Tuttosport: “Joao Felix con Sottil: rivoluzione al Milan!”

La Juve ha ceduto, l'ultimo giorno di trattative, Nicolò Fagioli alla Fiorentina. Il centrocampista raggiunge, così, Nicolò Zaniolo e Cher Ndour in maglia viola. In alto, sotto la testata, la critica al mercato del Torino. Preso Cristiano Biraghi per la difesa ma, in attacco, l'infortunato Duván Zapata non è stato sostituito. Arriva, infatti, Amine Salama: nessun gol in 17 partite questa stagione con il Reims.