Prima pagina Tuttosport: “Jannik Sinner: ‘Rieccomi'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 6 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' si apre con Jannik Sinner, tornato ad allenarsi dopo il patteggiamento di tre mesi, e della sua conferenza stampa pre Internazionali BNL d'Italia. Spazio, però, anche all'Inter, chiamato questa sera al successo contro il Barcellona a San Siro in semifinale di Champions League per conquistare l'accesso all'ultimo atto dopo il 3-3 dell'andata. Nella parte bassa spazio anche al Milan, che ha vinto in rimonta contro il Genoa grazie alle giocate di Rafael Leao.