Prima pagina Tuttosport: “Italia moscia. Ranieri, vai avanti tu?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 10 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina ha ricordato come un'Italia moscia abbia battuto, per 2-0 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia grazie ai gol di Giacomo Raspadori e Andrea Cambiaso, la Moldova in una partita - valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 - che segnerà l'addio di Luciano Spalletti all'incarico di Commissario Tecnico.