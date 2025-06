Prima pagina Tuttosport: “Italia, Gattuso CT nel nome di Lippi”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 16 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Andrea Cambiaso dagli Stati Uniti d'America, dove è impegnato con la Juventus al Mondiale per Club. Tra i tanti temi toccati, il suo futuro: lui in bianconero si trova bene e vuole rimanere.