Prima pagina Tuttosport: “Il Milan va in missione da Hojlund”

Il Milan va in missione in Inghilterra per tornare con il centravanti Rasmus Højlund, in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. 'Red Devils' che potrebbero mettere le mani su Gianluigi Donnarumma, portiere italiano del PSG, in rotta con il suo club. In scadenza di contratto il 30 giugno 2026, lontano dal rinnovo e non convocato per la finale di Supercoppa Europea di domani sera a Udine contro il Tottenham.
Il Torino di Marco Baroni sta incassando troppi gol in questo pre-campionato e, pertanto, il tecnico granata medita di lavorare su un altro modulo di gioco, il 4-3-3.
