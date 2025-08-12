Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Il Milan va in missione da Hojlund”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Il Milan va in missione da Hojlund”

Prima pagina Tuttosport: 'Il Milan va in missione da Hojlund'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 12 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 12 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei prossimi movimenti della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Il tecnico bianconero Igor Tudor conta di poter avere presto a sua disposizione l'attaccante Randal Kolo Muani, che dovrebbe rientrare dal PSG dopo il prestito dell'ultima stagione e il centrocampista Matt O'Riley del Brighton.

LEGGI ANCHE

Il Milan va in missione in Inghilterra per tornare con il centravanti Rasmus Højlund, in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. 'Red Devils' che potrebbero mettere le mani su Gianluigi Donnarumma, portiere italiano del PSG, in rotta con il suo club. In scadenza di contratto il 30 giugno 2026, lontano dal rinnovo e non convocato per la finale di Supercoppa Europea di domani sera a Udine contro il Tottenham.

Il Torino di Marco Baroni sta incassando troppi gol in questo pre-campionato e, pertanto, il tecnico granata medita di lavorare su un altro modulo di gioco, il 4-3-3.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 12 agosto 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

 

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA