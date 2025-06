Prima pagina Tuttosport: “Il Milan contatta Vlahovic”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 13 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla in maniera approfondita della Juventus. Con l'avvento in bianconero del nuovo direttore generale Damien Comolli ci saranno modifiche nello staff medico e nella preparazione dei giocatori. L'obiettivo è evitare tutti gli infortuni dell'ultima stagione.