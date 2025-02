Prima pagina Tuttosport: “Ibrahimovic: ‘Arbitri, rispettate il Milan'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 11 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-PSV Eindhoven, partita di andata dei playoff della Champions League 2024-2025 in programma stasera alle ore 21:00 all'Allianz Stadium. Per l'occasione, spazio a Douglas Luiz in mezzo al campo. Sarà soltanto panchina per Teun Koopmeiners.