Prima pagina Tuttosport: “Estupinan al Milan, una freccia per Allegri”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 22 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della difficile permanenza di Randal Kolo Muani - tornato al PSG per fine prestito - alla Juventus. Motivo per cui i bianconeri ora puntano uno tra Darwin Núñez (Liverpool), Gonçalo Ramos (PSG) e Rasmus Højlund (Manchester United).