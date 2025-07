Prima pagina Tuttosport: “È già il Milan di Allegri. E Ricci piace”

Mentre Federico Gatti rinnova fino al 30 giugno 2030, e Fabio Miretti va verso il Napoli, si prospetta un'ipotesi Milan per Weston McKennie. A proposito dei rossoneri: sconfitta, 0-1, in amichevole a Singapore contro l'Arsenal per la squadra di Massimiliano Allegri. Ma subito buone indicazioni e un esordio positivo per Samuele Ricci, arrivato in estate dal Torino.